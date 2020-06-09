Пострадавший Зеленский, уголовные дела против добровольцев: Маруся Звиробий в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
9 июня, 2020, 14:05
Смотрите прямо сейчас
Пострадавший Зеленский, его президентство, дело Федыны и Звиробий и уголовные производства против добровольцев.
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с украинским добровольцем, старшим солдатом, общественным деятелем Марусей Звиробий.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостье во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ей.