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Espreso.tvОбществоПострадавший Зеленский, уголовные дела против добровольцев: Маруся Звиробий в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Пострадавший Зеленский, уголовные дела против добровольцев: Маруся Звиробий в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

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Пострадавший Зеленский, его президентство, дело Федыны и Звиробий и уголовные производства против добровольцев.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с украинским добровольцем, старшим солдатом, общественным деятелем Марусей Звиробий.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостье во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ей.

 

 

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