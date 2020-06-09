9 июня, 2020, 14:05

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Пострадавший Зеленский, его президентство, дело Федыны и Звиробий и уголовные производства против добровольцев.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с украинским добровольцем, старшим солдатом, общественным деятелем Марусей Звиробий.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостье во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ей.