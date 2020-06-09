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Espreso.tvСпортПольский "Тайсон" жестко нокаутировал соперника в 1-м раунде. ВИДЕО

Польский "Тайсон" жестко нокаутировал соперника в 1-м раунде. ВИДЕО


фото: twitter
Польский боец Кристиан Кужьма, по прозвищу "Тайсон", нокаутировал соперника в первом раунде на турнире по кулачным боям

Видео опубликовано на странице mieszankabang в twitter.

Кристиан Кужьма, получивший прозвище в честь американского боксера Майка Тайсона, отправил соперника в глубокий нокаут на турнире по кулачным боям, который состоялся в Польше.

Соперником "Тайсона" был Лукаш Залуска, который не продержался в поединке даже одного раунда. Он пропустил мощный удар в голову и упал на ринг.

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