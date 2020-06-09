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Espreso.tvОбществоПольша объявит о дальнейших шагах по открытию границ 11 июня, - МВД

Польша объявит о дальнейших шагах по открытию границ 11 июня, - МВД

Правительство Польши планирует обнародовать решение о дальнейших шагах по снятию ограничений на пересечение границ до 11 июня

Об этом на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, передает Укринформ .

"В ближайшие дни будет объявлено решение по этому делу - еще перед праздником Божьего тела (11 июня, - ред.)", - заявил Каминский.

Он сообщил, что правительство анализирует эпидемиологическую ситуацию в Европе, чтобы принять безопасное и оптимальное решение.

  • За первые два месяца пандемии COVID-19 из Польши в Украину вернулись 160 тыс. украинцев.
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