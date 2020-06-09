Польша объявит о дальнейших шагах по открытию границ 11 июня, - МВД

9 июня, 2020, 08:30

Правительство Польши планирует обнародовать решение о дальнейших шагах по снятию ограничений на пересечение границ до 11 июня

Об этом на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, передает Укринформ .

"В ближайшие дни будет объявлено решение по этому делу - еще перед праздником Божьего тела (11 июня, - ред.)", - заявил Каминский.

Он сообщил, что правительство анализирует эпидемиологическую ситуацию в Европе, чтобы принять безопасное и оптимальное решение.