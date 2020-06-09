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Espreso.tvОбществоПокрыть 95% страны интернетом и все госуслуги онлайн: вице-премьер Федоров назвал 4 основных цели Минцифры

Покрыть 95% страны интернетом и все госуслуги онлайн: вице-премьер Федоров назвал 4 основных цели Минцифры


фото: pexels
Министерство цифровой трансформации Украины планирует перевести государственные услуги в онлайн

Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН .

"Мы хотим полностью перевести все государственные услуги в онлайн за три года", - сказал он.

Также Федоров сообщил о планах научить 6 млн украинцев цифровой грамотности.

"Вторая наша цель - научить 6 млн украинцев базовой цифровой грамотности", - сказал Федоров.

Федоров выделил развитие интернет-связи третьего ключевую цель работы министерства.

"Третья наша цель - покрыть всю страну, до 95%, интернетом", - отметил он.

Четвертой целью вице-премьер выделил развитие IT-бизнеса.

"Четвертая наша цель - увеличить долю IT-индустрии до 10% ВВП", - сказал он.

  • Напомним, ранее глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил, что в приложении "Дия" появится электронная прописка .
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