Покрыть 95% страны интернетом и все госуслуги онлайн: вице-премьер Федоров назвал 4 основных цели Минцифры
9 июня, 2020, 12:43
Министерство цифровой трансформации Украины планирует перевести государственные услуги в онлайн
Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН .
"Мы хотим полностью перевести все государственные услуги в онлайн за три года", - сказал он.
Также Федоров сообщил о планах научить 6 млн украинцев цифровой грамотности.
"Вторая наша цель - научить 6 млн украинцев базовой цифровой грамотности", - сказал Федоров.
Федоров выделил развитие интернет-связи третьего ключевую цель работы министерства.
"Третья наша цель - покрыть всю страну, до 95%, интернетом", - отметил он.
Четвертой целью вице-премьер выделил развитие IT-бизнеса.
"Четвертая наша цель - увеличить долю IT-индустрии до 10% ВВП", - сказал он.
- Напомним, ранее глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил, что в приложении "Дия" появится электронная прописка .