Покрыть 95% страны интернетом и все госуслуги онлайн: вице-премьер Федоров назвал 4 основных цели Минцифры

9 июня, 2020, 12:43

Министерство цифровой трансформации Украины планирует перевести государственные услуги в онлайн

Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН .

"Мы хотим полностью перевести все государственные услуги в онлайн за три года", - сказал он.

Также Федоров сообщил о планах научить 6 млн украинцев цифровой грамотности.

"Вторая наша цель - научить 6 млн украинцев базовой цифровой грамотности", - сказал Федоров.

Федоров выделил развитие интернет-связи третьего ключевую цель работы министерства.

"Третья наша цель - покрыть всю страну, до 95%, интернетом", - отметил он.

Четвертой целью вице-премьер выделил развитие IT-бизнеса.

"Четвертая наша цель - увеличить долю IT-индустрии до 10% ВВП", - сказал он.