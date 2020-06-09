Похож на супертяжа: Лопес напугал Ломаченко своими размерами

9 июня, 2020, 16:46

Следующий соперник Василия Ломаченко, американец Теофимо Лопес, заявил, что значительно превосходит украинского боксера по габаритам

Об этом сообщает FightHype.

По словам Лопеса, который сейчас весит 71 кг, Ломаченко по размерам напоминает его бицепс.

"Ну что я скажу - заканчиваю с боксом и иду в тяжелую атлетику. Слушайте, Ломаченко размером с мой бицепс. Да, по плану бой с Ломаченко в сентябре. Поединок будет в легком весе, но, честно говоря, сейчас я больше похож на супертяжеловеса", - сказал Лопес.

Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.

Напомним, 7 июня стало известно, что Василий Ломаченко может провести бой против Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира в сентябре в Лас-Вегасе на новой арене за $1,8 млрд.

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