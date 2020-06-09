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Espreso.tvСпортПохож на супертяжа: Лопес напугал Ломаченко своими размерами

Похож на супертяжа: Лопес напугал Ломаченко своими размерами


фото: Getty Images
Следующий соперник Василия Ломаченко, американец Теофимо Лопес, заявил, что значительно превосходит украинского боксера по габаритам

Об этом сообщает FightHype.

По словам Лопеса, который сейчас весит 71 кг, Ломаченко по размерам напоминает его бицепс.

"Ну что я скажу - заканчиваю с боксом и иду в тяжелую атлетику. Слушайте, Ломаченко размером с мой бицепс. Да, по плану бой с Ломаченко в сентябре. Поединок будет в легком весе, но, честно говоря, сейчас я больше похож на супертяжеловеса", - сказал Лопес.

Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.

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