Победитель Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" возобновит карьеру в 39 лет
Об этом сообщает Get French Football .
Сиссе, который завершил карьеру в 2018 году вскоре подпишет контракт с "Дижон". Он решил вернуться в футбол, чтобы преодолеть отметку в 100 голов в чемпионате Франции. Сейчас на его счету 96 мячей.
Сиссе выступал за "Осер", "Ливерпуль", "Марсель", "Сандерленд", "Панатинаикос", "Лацио", "Куинз Парк Рейнджерс", и "Кубань". В составе сборной Франции стал обладателем Кубка конфедераций-2003. В 2005 году вместе с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов.
Всего в чемпионате Франции Сиссе сыграл 209 матчей, в которых забил 96 мячей и отдал 12 результативных передач. В августе форварду исполнится 39 лет.
В досрочно завершенном из-за пандемии чемпионате Франции "Дижон" финишуував на 16-м месте.
- Напомним, 13 мая Сиссе объявил о намерении возобновить карьеру .
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