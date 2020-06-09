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Espreso.tvОбществоПенсионный фонд направил на выплаты пенсий в июне еще 2,2 млрд

Пенсионный фонд направил на выплаты пенсий в июне еще 2,2 млрд


фото: segodnya.ua
Пенсионный фонд Украины направил на пенсионные выплаты июня еще 2,2 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба фонда на странице в Facebook.

"9 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня. На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,2 млрд грн.

Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 13,6 млрд грн ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплату пенсий проведут в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

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