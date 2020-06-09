Охранники не пустили футболиста сборной Италии на тренировочную базу своего клуба

9 июня, 2020, 19:17

Форвард сборной Италии Марио Балотелли не пустили на тренировочную базу "Брешии"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com в twitter.

После того, как итальянец долго не появлялся на тренировках, 9 июня, он прибыл в спортивный центр Торболе. Балотелли вышел из машины и попытался войти, но охранники не открыли ему ворота. Сделав несколько звонков, чтобы разрешить ситуацию, форвард покинул спортивный центр.

Итальянец хочет вернуться к тренировкам с командой или получить финансовую компенсацию за отстранение. Клуб же планирует разорвать с ним контракт.

Марио Балотелли перешел в "Брешии" летом 2019 года на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 19 матчей и забил 5 голов.

"Брешия" после 26-ти туров занимает последнее место в турнирной таблице и отстает от спасительной 17-й позиции на 9 очков.

Известный своим скандальным поведением Балотелли, также выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель".

За сборную Италии форвард сыграл 36 матча, забил 14 голов и стал в ее составе вицечемпионом Евро-2012.