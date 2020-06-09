Обыски на юрфаке университета Шевченко: правоохранители изъяли документы о студентах-иностранцах

9 июня, 2020, 18:37

Обыски в университете Шевченко проводились с санкции Печерского суда. Правоохранители изъяли документы об обучении там иностранцев в предыдущие годы

Об этом сообщает Укринформ, который получил постановление следственного судьи на проведение обысков.

В постановлении суда говорится:

"Предоставить разрешение следователям группы следователей, прокурорам группы прокуроров на проведение обыска в помещениях аудиторий №146, 227, 255, 261, 163, 240, расположенных в здании по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 60... с целью выявление и изъятия вещей и документов о проведении зачетов, экзаменов и перевода на старшие курсы соискателей образования должностными лицами КНУ им. Т. Шевченко..."

Печерский суд дал разрешение на изъятие распоряжений декана о допуске к сдаче экзаменов и документов по их сдаче студентами-иностранцами, которые закончили обучение в 2017-2018 учебном году и 2018-2019 учебном году; копии дипломов о присвоении образовательного степени "Бакалавр" студентам-иностранцам, которые закончили обучение в 2017-2018 учебном году и 2018-2019 учебном году ит.д..

Читайте также: "Не коррупция": в Минобразования рассказали, с чем связаны обыски в университете Шевченко

Также суд разрешил и изъятие выдержек из базы "Тритон" об успешности студентов-иностранцев, которые закончили обучение в 2017-2018 учебном году и 2018-2019 учебном году, и их зачетных книжек, личных дел; документов в отношении студентов-иностранцев, которые сейчас учатся на заочной форме на бакалавра, в частности, личных дел, зачетных книжек таких студентов, и других документов.

Кроме того, суд разрешил выемку документов, касающихся обучения ряда студентов-иностранцев, в частности, отчисления, допуска, неявки на сдачу или пересдачу экзаменов, материалов по научно-педагогических работников университета за период с 1 января 2018 по 20 мая 2020 года.

Решение было вынесено 2 июня судьей Печерского суда Киева Сергеем Вовком.

Напомним, 4 июня Нацполиция и СБУ пришли с обысками в главный корпус КНУ имени Тараса Шевченко

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb