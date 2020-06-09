ОАЭ отправят на Марс зонд для изучения климата и атмосферы

9 июня, 2020, 22:00

Объединенные Арабские Эмираты отправят на Марс космический зонд, с его помощью будут изучать климат и атмосферу планеты

Об этом сообщает BBC .

Миссия Amal ( "Надежда" - ред.) Сстартует через несколько недель. Роботизированный зонд запустят с японского острова Танэгасима 14 июля. Аппарат весом 1 350 кг достигнет Красной планеты через 7 месяцев.

Миссия не предусматривает приземления на Марсе. После выхода на орбиту аппарат будет вращаться вокруг планеты в течение 687 дней, собирая данные о климате и атмосфере. Для этого зонд снабжен разнообразными датчиками - ультрафиолетовыми и инфракрасными приборами, а также многополосной камерой высокого качества. Ученые попытаются понять, почему так похожая на Землю планета стала бесплодной.

Профессор планетарной и космической науки в Британском открытом университете Моника Грэди считает, что арабская миссия на Марс знаменует собой серьезное изменение в области, где ранее доминировали крупнейшие государства мира.

"Это настоящий шаг вперед в освоении Марса, так как он показывает, что другие страны - не Европейское космическое агентство или NASA, - могут туда попасть. Мы надеемся, что он туда доберется. У Марса очень длинная история неудач в полетах", - отметила ученый.

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