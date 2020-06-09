Нардеп-"слуга" Верещук заявила об участии в партийных праймериз в мэры Киева

9 июня, 2020, 18:04

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук подала свою кандидатуру для участия во внутрипартийных праймериз на пост мэра Киева

Об этом она сообщила 9 июня эфире телеканала "Наш", передает Интерфакс-Украина.

По словам Верещук, она не обсуждала с президентом Зеленским этот вопрос, ведь праймериз - это вопрос открытый.

"Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность. У меня есть определенное основание подать свою кандидатуру: разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею. Поэтому почему бы тогда не представить свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева?" - сказала Верещук.

Напомним, народный депутат Александр Качура обнародовал обращение коллег к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".

Народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заявил, что будет бороться за то, чтобы пойти в мэры Киева от партии.

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет до шести претендентов. Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура.

Партия "Слуга народа" определится с кандидатом на должность мэра Киева уже в этом месяце.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что женщины будут баллотироваться на пост мэра Киева.

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