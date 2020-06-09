Нардеп-"слуга" Верещук заявила об участии в партийных праймериз в мэры Киева
9 июня, 2020, 18:04
Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук подала свою кандидатуру для участия во внутрипартийных праймериз на пост мэра Киева
Об этом она сообщила 9 июня эфире телеканала "Наш", передает Интерфакс-Украина.
По словам Верещук, она не обсуждала с президентом Зеленским этот вопрос, ведь праймериз - это вопрос открытый.
"Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность. У меня есть определенное основание подать свою кандидатуру: разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею. Поэтому почему бы тогда не представить свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева?" - сказала Верещук.
- Напомним, народный депутат Александр Качура обнародовал обращение коллег к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".
- Народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заявил, что будет бороться за то, чтобы пойти в мэры Киева от партии.
- По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет до шести претендентов. Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура.
- Партия "Слуга народа" определится с кандидатом на должность мэра Киева уже в этом месяце.
- Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что женщины будут баллотироваться на пост мэра Киева.
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