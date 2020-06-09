 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардеп-"слуга" Верещук заявила об участии в партийных праймериз в мэры Киева

Нардеп-"слуга" Верещук заявила об участии в партийных праймериз в мэры Киева


фото: pravda.ua
Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук подала свою кандидатуру для участия во внутрипартийных праймериз на пост мэра Киева

Об этом она сообщила 9 июня эфире телеканала "Наш", передает Интерфакс-Украина.

По словам Верещук, она не обсуждала с президентом Зеленским этот вопрос, ведь праймериз - это вопрос открытый.

"Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность. У меня есть определенное основание подать свою кандидатуру: разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею. Поэтому почему бы тогда не представить свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева?" - сказала Верещук.

  • Напомним, народный депутат Александр Качура обнародовал обращение коллег к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".
  • Народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заявил, что будет бороться за то, чтобы пойти в мэры Киева от партии.
  • По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет до шести претендентов. Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура.
  • Партия "Слуга народа" определится с кандидатом на должность мэра Киева уже в этом месяце.
  • Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что женщины будут баллотироваться на пост мэра Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать