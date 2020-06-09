Нардеп-"слуга" Верещук назвала вопросы, которые она вынесла бы на референдум

9 июня, 2020, 16:39

По словам нардепа-"слуги" Ирины Верещук, на референдум в Украине нужно выносить общественно значимые вопросы, среди которых могут быть вопросы земли, сокращения количества депутатов

Об этом нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала в комментарии журналистам, передает Укринформ.

"На референдум могут выноситься вопросы, которые не противоречат Конституции и законам Украины. Конечно, это вопросы общенационального значения. Понятно, что это должны быть и вопросы, общественно значимыми... Вот, например, вопрос земли среди них есть, вопрос о деятельности парламента, по двухпалатности парламента и уменьшению количества депутатов. Я бы тоже хотела услышать, что люди говорят по данному вопросу", - отметила Верещук.

В то же время она отметила, что перед началом любого референдума необходимо проводить информационную и разъяснительную кампании. В законопроекте должно быть четко изложено все, что касается этапов и шагов его проведения, подчеркнула она.

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На вопрос о целесообразности вынесения на референдум вопроса об игорном бизнесе Ирина Верещук отметила:

"Возможно, было бы и логично (вынести на референдум, - ред.). Потому что это большая дискуссия: разрешать ли игорный бизнес, не являются ли сомнительными доходами государственного бюджета легализация игорного бизнеса. А с другой стороны запрет игорного бизнеса уже 10 лет действует это породило огромную черную дыру ".

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