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Espreso.tvОбществоНацбанк не будет наказывать банки за нарушение ряда требований до июня 2021 года

Нацбанк не будет наказывать банки за нарушение ряда требований до июня 2021 года


фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины ввел ряд мер по поддержке банковского сектора в текущих экономических условиях

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, в июне 2021 не будут применяться меры воздействия за нарушение таких требований:

  • достаточности капитала;
  • ликвидности;
  • кредитного риска;
  • ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.

"Такое решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина и ограничительных мер на показатели деятельности банка или банковской группы, и при этом банки или банковские группы не допускают нарушений нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности, предусмотренных статьями 75 и 76 Закона "О банках и банковской деятельности", - пояснили в НБУ.

При этом решение не распространяется на банки, которые, несмотря на рекомендации Национального банка, осуществили распределение прибыли за 2019 год, выплатив дивиденды.

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