 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Волыни произошла вспышка COVID-19 заразились 11 человек, трое из них - медики

На Волыни произошла вспышка COVID-19 заразились 11 человек, трое из них - медики

В Киверцовском районе Волынской области произошла вспышка коронавируса, заболели 11 человек, трое из них - медработники

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак, передает пресслужба ОГА.

Щербак повидмила на Волыни в районном центре первичной медико-санитарной помощи заболели три медицинских работника.

"Больше всего новых случаев зафиксированы в Киверцовском районе - 11. Среди них - три работника Киверцовского центра первичной медико-санитарной помощи", - сказала Щербак.

Всего в медицинском учреждении заболели уже 12 человек.

По состоянию на вторник, 9 июня в Волынской области всего подтвердили 1 113 случаев коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать