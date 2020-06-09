На Волыни произошла вспышка COVID-19 заразились 11 человек, трое из них - медики

9 июня, 2020, 18:36

В Киверцовском районе Волынской области произошла вспышка коронавируса, заболели 11 человек, трое из них - медработники

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак, передает пресслужба ОГА.

Щербак повидмила на Волыни в районном центре первичной медико-санитарной помощи заболели три медицинских работника.

"Больше всего новых случаев зафиксированы в Киверцовском районе - 11. Среди них - три работника Киверцовского центра первичной медико-санитарной помощи", - сказала Щербак.

Всего в медицинском учреждении заболели уже 12 человек.

По состоянию на вторник, 9 июня в Волынской области всего подтвердили 1 113 случаев коронавируса.

Напомним, в Золотоношском психоневрологическом интернате в Черкасской коронавирус подтвердили COVID-19 у 21 человека.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine