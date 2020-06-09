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Espreso.tvОбществоНа столичных Выдубичах достроили платформу для Интерсити и Boryspil Express

На столичных Выдубичах достроили платформу для Интерсити и Boryspil Express

Укрзализныця закончила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи в Киеве

Об этом в своем Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Укрзализныця завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи. Теперь она объединяет в единый логистический цепь железную дорогу авто- и авиатранспорт, а также метро ", - отметил министр.

Криклий подчеркнул, что благодаря новой высокой пассажирской платформе станция сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов Интерсити и Интерсити +.

В рамках программы реконструкции на станции появились всходы и кассовый павильон, был смонтирован навес платформы с водосточной системой, оснащены электроосвещения, громкоговорящее оповещения, информационные табло.

Министр добавил, что территории станции была благоустроена с учетом потребности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп граждан. Также на станции планируют установить передвижную платформу.

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