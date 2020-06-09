 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа оккупированный Донбасс прибыли инструкторы из РФ для проведения военных учений, - разведка

На оккупированный Донбасс прибыли инструкторы из РФ для проведения военных учений, - разведка


фото: reuters
В ОРДЛО прибыли группы российских инструкторов для проведения боевой подготовки

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины.

"С 8 июня 2020 года в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск восстановлены интенсивные меры боевой подготовки на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении разведки.

В частности, противник проводит занятия с экипажами боевых бронированных машин и танков, артиллерийскими расчетами с выполнением практических стрельб, учебные сборы по отдельным военно-учетным специальностям.

Украинские разведчики сообщают, что для проведения указанных мероприятий и контроля за их выполнением до 1 и 2 АК оккупантов прибыли дополнительные группы российских инструкторов и представители высших органов управления ВС РФ в составе комиссий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать