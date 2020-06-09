На оккупированный Донбасс прибыли инструкторы из РФ для проведения военных учений, - разведка
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины.
"С 8 июня 2020 года в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск восстановлены интенсивные меры боевой подготовки на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении разведки.
В частности, противник проводит занятия с экипажами боевых бронированных машин и танков, артиллерийскими расчетами с выполнением практических стрельб, учебные сборы по отдельным военно-учетным специальностям.
Украинские разведчики сообщают, что для проведения указанных мероприятий и контроля за их выполнением до 1 и 2 АК оккупантов прибыли дополнительные группы российских инструкторов и представители высших органов управления ВС РФ в составе комиссий.
- Оккупанты из "ЛНР" не будут открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны.