На оккупированный Донбасс прибыли инструкторы из РФ для проведения военных учений, - разведка

9 июня, 2020, 15:44

В ОРДЛО прибыли группы российских инструкторов для проведения боевой подготовки

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины.

"С 8 июня 2020 года в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск восстановлены интенсивные меры боевой подготовки на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении разведки.

В частности, противник проводит занятия с экипажами боевых бронированных машин и танков, артиллерийскими расчетами с выполнением практических стрельб, учебные сборы по отдельным военно-учетным специальностям.

Украинские разведчики сообщают, что для проведения указанных мероприятий и контроля за их выполнением до 1 и 2 АК оккупантов прибыли дополнительные группы российских инструкторов и представители высших органов управления ВС РФ в составе комиссий.