МВД запросило 2,5 млрд грн с "коронавирусного фонда" на доплаты Нацгвардии, - State Watch
Об этом сообщили в секретной организации State Watch, которая получила в распоряжение соответствующее письмо МВД.
В обращении указано, что "средства в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающих жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельной правительственным постановлением.
Кроме того, МВД попросило выделить 171 млн грн на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающих помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях Министерства.
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