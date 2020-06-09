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Espreso.tvОбществоМВД запросило 2,5 млрд грн с "коронавирусного фонда" на доплаты Нацгвардии, - State Watch

МВД запросило 2,5 млрд грн с "коронавирусного фонда" на доплаты Нацгвардии, - State Watch


фото: reuters
В мае МВД обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с официальным письмом о предоставлении 2,5 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина

Об этом сообщили в секретной организации State Watch, которая получила в распоряжение соответствующее письмо МВД.

В обращении указано, что "средства в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающих жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельной правительственным постановлением.

Кроме того, МВД попросило выделить 171 млн грн на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающих помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях Министерства.

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