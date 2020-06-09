Лучшего чемпионата не придумать: президент львовского "Руха" заговорил об объединении с Польшей

9 июня, 2020, 18:21

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский заговорил о перспективах объединения украинского и польского чемпионатов

Об этом он сообщил на youtube-канале львовского клуба.

Козловский считает, что это поможет вернуть фанатов на стадион.

"Было бы круто. Думаю, тогда бы наша объединенная лига стоила бы каких-то нереальных денег. Сейчас 52 млн за пул телетрансляций получают в Польше. Представьте, сколько болельщиков, а как их вернуть. Иногда есть огромные мечты, нереализованные. Но вот сейчас Бельгия объединяется с Нидерландами, это уже процесс завершен. Чехия и Словакия уже три года проводят Кубок вместе. Думаю, лучшего чемпионата, чем общего с поляками, не придумать - это было бы очень круто. Я просто это вижу", - рассказал Козловский .

В высшем дивизионе чемпионата Польши по футболу выступают 16 команд, а в Украине 12.