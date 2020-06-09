Лучшего чемпионата не придумать: президент львовского "Руха" заговорил об объединении с Польшей
Об этом он сообщил на youtube-канале львовского клуба.
Козловский считает, что это поможет вернуть фанатов на стадион.
"Было бы круто. Думаю, тогда бы наша объединенная лига стоила бы каких-то нереальных денег. Сейчас 52 млн за пул телетрансляций получают в Польше. Представьте, сколько болельщиков, а как их вернуть. Иногда есть огромные мечты, нереализованные. Но вот сейчас Бельгия объединяется с Нидерландами, это уже процесс завершен. Чехия и Словакия уже три года проводят Кубок вместе. Думаю, лучшего чемпионата, чем общего с поляками, не придумать - это было бы очень круто. Я просто это вижу", - рассказал Козловский .
В высшем дивизионе чемпионата Польши по футболу выступают 16 команд, а в Украине 12.
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