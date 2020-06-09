Киев за год прыгнул на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов

9 июня, 2020, 14:04

Всего за год украинская столица поднялась с 150 строчки рейтинга самых дорогих городов для эмигрантов на 106 место

Об этом говорится в исследовании компании Mercer .

Сейчас украинская столица делит 106-ю строчку вместе с Гамбургом (Германия) и Лиссабоном (Португалия).

Лидирует в рейтинге Гонконг (специальный административный район Китая). За ним следуют Ашхабад (Туркменистан), Токио (Япония), Цюрих (Швейцария) и Сингапур (Сингапур).

Компания Mercer при составлении рейтинга учитывала колебания курса валют, инфляцию и цены на жилье.