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Espreso.tvОбществоКиев за год прыгнул на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов

Киев за год прыгнул на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов


фото: 5.ua
Всего за год украинская столица поднялась с 150 строчки рейтинга самых дорогих городов для эмигрантов на 106 место

Об этом говорится в исследовании компании Mercer .

Сейчас украинская столица делит 106-ю строчку вместе с Гамбургом (Германия) и Лиссабоном (Португалия).

Лидирует в рейтинге Гонконг (специальный административный район Китая). За ним следуют Ашхабад (Туркменистан), Токио (Япония), Цюрих (Швейцария) и Сингапур (Сингапур).

Компания Mercer при составлении рейтинга учитывала колебания курса валют, инфляцию и цены на жилье.

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