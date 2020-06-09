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Espreso.tvОбществоКурс валют: евро перешло отметку 30 гривень

Курс валют: евро перешло отметку 30 гривень

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 10 копеек

Об этом говорится в данных НБУ .

Таким образом, по состоянию на 9 июня мая официальный курс установлен на уровне 26,60 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,15 гривни за евро. По состоянию на 8 июня курс был 29,9975 гривни.

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