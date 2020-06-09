Комитет ВР рассмотрит законопроект Зеленского о передаче Нацгвардии президенту

9 июня, 2020, 21:06

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 10 июня, рассмотрит законопроект о переподчинении Национальной гвардии Министерства внутренних дел президенту

Документ включен в повестку дня заседания профильного комитета парламента, передает Интерфакс-Украина.

Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский.

Законопроект предполагает переподчинение Нацгвардии президенту и вывод командования ею из-под юрисдикции МВД.

"В условиях особого периода осуществление силами специальных операций, в состав которых входят и подразделения НГУ, мероприятий по противодействию военной агрессии РФ в отношении Украины и защите суверенных территорий нашего государства, руководство военными формированиями, в т. ч. и Национальной гвардией Украины, относится не к сфере внутренних дел, политику в которой по закону формирует Министерство внутренних дел Украины, а к сфере национальной безопасности и обороны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что в связи с существующими правовыми коллизиями возникла необходимость внести соответствующие изменения в законы Украины "О национальной безопасности Украины" и "О Национальной гвардии Украины".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил Раде вывести Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и передать главе государства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb