Хотел показать людям, что это страшно: Зеленский рассказал, как предлагал заразить себя COVID-19

9 июня, 2020, 09:42

Об этом сообщает УП.

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - сказал он.

Зеленский сказал, что не боится заболеть COVID-19, но от этой идеи все же отказались.

"Решили, что слишком. Перебор", - сказал Зеленский.

И добавил, что его не простила бы семья: "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".