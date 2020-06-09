Хотел показать людям, что это страшно: Зеленский рассказал, как предлагал заразить себя COVID-19
9 июня, 2020, 09:42
Президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно"
Об этом сообщает УП.
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - сказал он.
Зеленский сказал, что не боится заболеть COVID-19, но от этой идеи все же отказались.
"Решили, что слишком. Перебор", - сказал Зеленский.
И добавил, что его не простила бы семья: "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".
- По состоянию на 9:00 вторника, 9 июня, в Украине зафиксировано 27 856 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 810 - смертельных, 12412 пациентов выздоровели