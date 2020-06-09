Карантин: количество пересечений админграницы аннексированного Крыма с Херсоном упала в 100 раз, - пограничники

9 июня, 2020, 14:09

Админкордон аннексированного Крыма с Херсонской областью пока пересекают в 100 раз меньше, чем в этот же период прошлого года

Об этом сообщил пресс-секретарь Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Иван Шевцов, передает Радио Свобода .

Отмечается, что Шевцов заявил, админкордон аннексированного Крыму с Херсонской областью сейчас пересекают в 100 раз меньше, чем в прошлом году. Он сообщил, что это связано с карантином, введенным в связи с пандемией коронавируса.

"Сейчас примерно 30-60 граждан в сутки пересекают админграницу. То есть пассажиропоток снизился в 100 раз. Обычно в это время года админкордон в сутки пересекают от 4 до 6 тыс человек", - сказал Шевцов.

Он отметил, что такое резкое снижение обусловлено карантинным режимом на админгранице.

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