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Espreso.tvОбществоКарантин: количество пересечений админграницы аннексированного Крыма с Херсоном упала в 100 раз, - пограничники

Карантин: количество пересечений админграницы аннексированного Крыма с Херсоном упала в 100 раз, - пограничники


фото: lenta.ua
Админкордон аннексированного Крыма с Херсонской областью пока пересекают в 100 раз меньше, чем в этот же период прошлого года

Об этом сообщил пресс-секретарь Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Иван Шевцов, передает Радио Свобода .

Отмечается, что Шевцов заявил, админкордон аннексированного Крыму с Херсонской областью сейчас пересекают в 100 раз меньше, чем в прошлом году. Он сообщил, что это связано с карантином, введенным в связи с пандемией коронавируса.

"Сейчас примерно 30-60 граждан в сутки пересекают админграницу. То есть пассажиропоток снизился в 100 раз. Обычно в это время года админкордон в сутки пересекают от 4 до 6 тыс человек", - сказал Шевцов.

Он отметил, что такое резкое снижение обусловлено карантинным режимом на админгранице.

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