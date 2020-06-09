Как выиграть $410 миллионов в этот вторник

9 июня, 2020, 10:00

Главный приз лотереи Мега Миллионы США еще раз аккумулировал, и теперь на кону грандиозная сумма, 410 миллионов долларов США. Украинцы официально могут принять участие в тираже во вторник

32, 35, 37, 47, 55 и "Мегабол" 22. Эти номера могли разом сделать кого-то мультимиллионером… тем не менее, никто не отметил их в своем билете перед тиражом в минувшую пятницу. Первый приз американской лотереи "Мега Миллионы" (MegaMillions) вновь аккумулировал, и в ближайший вторник, 9 июня, составит уже 410 млн долларов.

Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает крупнейший джекпот в мире на сегодняшний день. Ближайший тираж состоится во вторник 9 июня, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $410 миллионов. Принять участие в тиражеможет каждый, вне зависимости от страны проживания.

К слову, трое участников сумели угадать пять из шести вышеозначенных номеров – победители забрали домой утешительный приз в $1 миллион каждый!

Еще 21 победителей, сумевших угадать четыре из шести выигрышных номеров, получили по $10,000 каждый! К слову, 6 из них выбрали опцию «мегаплайер», благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар Мегаплайер, и получили на руки $30,000 вместо $10,000!

В общей сложности, по результатам тиража в минувший вторник было зарегистрировано 579,016 выигравших билета.

Как побороться за $410 миллионов из Украины?

Процесс покупки билета очень прост, и занимает считанные минуты:

Создайте учетную запись на сайте theLotter. Выберите лотерею MegaMillionsиз 45 доступных на сайте лотерей. Отметьте на форме ваши любимые номера, или доверьтесь фортуне, нажав на кнопку "Авто-выбор". Выберите количество полей, которые вы хотите заполнить, или увеличьте свои шансы на выигрыш с систематической формой или вступив в синдикат. Подтвердите покупку билета.

Вот и все! Все что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!