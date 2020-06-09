Горсовет Херсона заявила о выздоровлении всех пациентов с COVID-19

9 июня, 2020, 15:57

В Херсоне выздоровели все 20 человек, у которых диагностировали коронавирус COVID-19

Об этом сообщили в управлении здравоохранения городского совета.

Также отмечено, что в области из 179 больных уже выздоровели 172 человека.

"Мы просим херсонцев помнить о том, что ослабление карантина - не его отмена. Пожалуйста, продолжайте пользоваться масками в общественных местах и городском транспорте", - подчеркнули в мэрии.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 394 новых случая COVID-19. В Херсонской области, а также Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Полтавской и Луганской не было ни одного нового больного.