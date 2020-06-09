Фонд "Изоляция" заявил о решении вернуться на Донбасс

9 июня, 2020, 15:13

Через шесть лет фонд "Изоляция. Платформа культурных инициатив" решил вернуться на Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Ровно шесть лет назад террористы "ДНР" захватили в Донецке территорию Фонда "Изоляция. Платформа культурных инициатив". Помещение фонда боевики превратили в тюрьму, где незаконно удерживают и пытают украинцев.

На территории бывшего завода изоляционных материалов фонд работал с момента своего основания до 2014 года. С помощью художественных практик Фонд "Изоляция" пытался стимулировать системные изменения в местных громадах.

Своими проектами фонд стремился отойти как можно дальше от социальной, экономической, культурной и ментальной изоляции Донбасса.

"Непрерывность этого процесса была нарушена российской агрессией, в результате которой "Изоляция" покинула Донецк. 9 июня 2014 года стало датой захвата территории фонда боевиками "ДНР" и днем, когда мы снова оказались в изоляции. Переехав в Киев, фонд трансформировал свою работу" , - отметили в "Изоляция" в шестую годовщину захвата территории завода.

В столице команда фонда продолжила работать с темой изоляции, которая из-за войны приобрела новые смыслы.

"С шестой годовщиной захвата, фонд снова переворачивает страницу и перезагружает свою деятельность в новом контексте - мы решили провести заземление и вернуться на Донбасс. Нашим новым местом расположения станет город Соледар Донецкой области", - сообщили в фонде.

Там команда "Изоляция" планирует работать с местными активистами, а также международными художниками Фонд поощряет местные сообщества разрабатывать новые видения выхода из изолированности - собственной жизни, развития громад и будущего для Донбасса. Одним из таких проектов является совместная с Центром гражданских свобод адвокационная кампания, цель которой - достижение справедливости для жертв похищений и пыток на Донбассе.

Также в фонде отметили, что планируют "ликвидировать концлагерь на захваченном заводе арт-фонда "Изоляция".

"Наше возвращение на Восток является логическим продолжением постоянного движения и изменений, которые всегда наполняли жизнь "Изоляции", - отметили в фонде.