Если законопроект Зеленского о референдумах примут, то можно будет отменять законы, принятые Радой, - Стефанчук

Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

"Он сам (законопроект, - ред.) является принципиально новым. Потому что по состоянию на сейчас у нас нет закона о всеукраинском референдуме, чтобы сравнивать его хотя бы с чем-то", - отметил Стефанчук.

Также он рассказал, что проектом закона предусмотрена возможность выносить на референдумы вопросы, касающиеся изменений в разделы 1, 3 и 13 Конституции, а также вопросы, связанные с изменением территории Украины, как и предусмотрено самой Конституцией. Также в случае принятия закона на референдуме можно будет отменить законодательные акты, принятые ВРУ.

"Я думаю, что какого-то возражения при голосовании этого закона в Раде не будет. Мы можем дискутировать о каких-то деталях, возможно, но мы учли всю лучшую практику, существующую в мире. Мы получили рецензии на этот законопроект не только от НАН, от Академии правовых наук, но и от международного сообщества", - добавил чиновник.

Стефанчук рассказал, что проект направили в Венецианскую комиссию и ожидают вывода. Также уже есть выводы от Международной организации IFES, занимающейся вопросами выборов и референдумов, и от швейцарских институтов.

"Относительно того, когда он (законопроект, - ред.) будет проголосован, президент Украины, как и обещал, до конца прошлой недели внес его в ВР. Сегодня он был зарегистрирован в ВРУ, начали идти сроки. Если нам удастся во вторник проголосовать сокращение сроков подготовки к первому чтению, то, я думаю, что в четверг мы уже сможем вынести его на первое чтение в зал ВРУ", - сообщил заместитель председателя ВРУ.

Он также добавил, что если зал не поддержит и попросит больше времени для подготовки альтернативных законопроектов, то чтение перенесут на следующей пленарной неделе. Стефанчук "глубоко убежден", что законопроект примут за основу для завершения этой сессии ВРУ.

Законопоект предлагает 4 вида всеукраинского референдума.

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