Ермак предлагал ОПЗЖ кресло первого вице-спикера Рады за поддержку отставки Разумкова, - Лерос
9 июня, 2020, 11:43
Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак собирал голоса для отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова
Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"По той информации, которой я сейчас владею, Ермак вел переговоры с представителями фракций по поводу того, дадут ли они голоса за снятие Разумкова", - сказал Лерос.
Он сообщил, что предлагал Ермак фракции ОПЗЖ за поддержку этого решения.
"Знаю, что за снятие Разумкова фракции ОПЗЖ Ермак предлагал кресло первого вице-спикера", - рассказал депутат.
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