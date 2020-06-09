Ермак предлагал ОПЗЖ кресло первого вице-спикера Рады за поддержку отставки Разумкова, - Лерос

9 июня, 2020, 11:43

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак собирал голоса для отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"По той информации, которой я сейчас владею, Ермак вел переговоры с представителями фракций по поводу того, дадут ли они голоса за снятие Разумкова", - сказал Лерос.

Он сообщил, что предлагал Ермак фракции ОПЗЖ за поддержку этого решения.

"Знаю, что за снятие Разумкова фракции ОПЗЖ Ермак предлагал кресло первого вице-спикера", - рассказал депутат.