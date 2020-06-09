Александр Дубилет проиграл ПриватБанку иск о восстановлении деловой репутации

9 июня, 2020, 12:08

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу "ПриватБанку", отказав бывшему председателю правления Александру Дубилету в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в ЕРДР, передает " РБК-Украина ".

С 2017 года председатель правления ПриватБанка добивался признания недостоверной информации, распространенной на пресс-конференции 4 июля 2017 года.

Тогда было заявлено, что "при выдаче кредитов нарушались как нормативные документы Национального банка Украины, так и внутренние документы самого банка. Все 36 кредитов были подписаны председателем правления банка Дубилетом-старшим с превышением полномочий, предоставляемых ему соответствующими документами банка, в связи с чем банк обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о совершении уголовных преступлений ".

Речь шла о 36 кредитных договорах, заключенных во время так называемой "трансформации" корпоративного кредитного портфеля банка, проведенной бывшими владельцами банка накануне его национализации.

Аналогичный иск был подан в Печерский райсуд и бывшим владельцем банка господином Игорем Коломойским. Однако дело по его иску до сих пор находится на рассмотрении в суде первой инстанции.

Напомним, 13 мая Верховная Рада Украины приняла "антиколомойський" закон

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