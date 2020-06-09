Дело против Ефремова переквалифицировали после смерти водителя в ДТП, ему грозит до 12 лет тюрьмы

9 июня, 2020, 11:24

Относительно актера Михаила Ефремова усилили обвинения после смерти водителя в результате ДТП в центре Москвы

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Москве, уголовное дело против артиста переквалифицировали с ч. 2 ст. 264 УК РФ на п. "А", ч. 4 указанной статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека), пишет российский Интерфакс.

Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Вечером в понедельник, 8 июня, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы.

Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Экспертиза показала, что Ефремов употреблял алкоголь.

Водитель второго автомобиля был госпитализирован с серьезными травмами. От полученных ранений он скончался в больнице.

По данным Telegram-канала Mash, погибшим оказался 58-летний Сергей Захаров. Он ездил в Москву из Рязани работать водителем курьером. У мужчины остались жена, дочь и сын.

Жена Захарова заявила, что будет добиваться наказания для Ефремова.