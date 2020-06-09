Бесконтактный вход по билетам и без фан-зон: Минздрав обнародовал требования о проведении концертов и выставок

9 июня, 2020, 19:24

МЗ опубликовало рекомендации по проведению культурных мероприятий, которые разрешены в Украине с 10 июня из-за ослабления карантина

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача на сайте Минздрава.

С 10 июня в Украине стартует очередной этап ослабления карантина, в частности, разрешается проведение культурных мероприятий. Кинотеатры останутся закрытыми. Поэтому МЗ опубликовало рекомендации по их проведению.

Согласно рекомендациям Минздрава, проведение массовых культурных мероприятий во время действия карантина разрешается при ряде условий. Требования к организаторам:

- температурный скрининг всех работников, привлеченных к проведению мероприятия;

- размещение информационных материалов по профилактике коронавируса;

- достаточное количество антисептиков в местах массового скопления людей;

- маркировка для соблюдения дистанции 1,5 метра между посетителями.

Чтобы не допустить скопления людей, запрещается создание так называемых фан-зон. Если концерт или другое мероприятие проходит под открытым небом, организатор должен оградить территорию его проведения.

Во избежание очередей Минздрав рекомендует увеличить количество пунктов пропуска, а контроль за входящими билетами проводить бесконтактным способом.

Также организаторы обязаны:

- обеспечить одновременное пребывание посетителей (как на улице, так и в помещении заведения) из расчета не более 1 человека на 5 кв.м общей площади помещения или огороженной территории для мероприятий под открытым небом;

- обеспечить размещение посетителей только на сидячих местах с дистанцией в полтора метра, за столиками - не более 4 человек (без учета детей до 14 лет), в залах со стационарным размещением - со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматной размещения).

При проведении мероприятий в помещениях посетители должны находиться в респираторах или защитных масках в течение всего времени. Обязательное ношение масок также касается работников и организаторов заведения.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 10 июня в Украине позволят проведения массовых культурных и художественных мероприятий.

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