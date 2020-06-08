В течение суток оккупанты в Донбассе 8 раз открывали огонь: ранены 2 украинских военных

8 июня, 2020, 08:18

За прошедшие сутки, 7 июня, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживания вооруженной агрессии украинские воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность", - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Луганского российские наемники дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Аналогичное вооружение агрессор применил у населенного пункта Хутор Вольный. Вблизи Крымского противник два раза обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Павлополь захватчики дважды задействовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам рядом Широкино противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

Украинские защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. По данным разведки, за минувшие сутки был ранен один оккупанта.

В результате обстрелов со стороны захватчиков два воина Объединенных сил получили ранения.