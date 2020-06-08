В Киеве на проспекте Победы легковушка врезалась в бетонный парапет: погиб человек

8 июня, 2020, 09:54

В ночь на понедельник, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве произошла смертельная ДТП с участием двух легковушек

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Предварительно, автомобиль Honda Civic, двигаясь в направлении Брест-Литовского шоссе, на хороших скорости въехал в бетонный парапет, обрамляющий опору путепровода.

От удара непристегнутый пассажир Honda вылетел из авто. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

Также Honda зацепила легковушку BMW. Водители обоих авто от помощи врачей отказались. На месте также работают спасатели ДСНС. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.