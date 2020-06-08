В Черкассах археологи раскопали гончарный горн XVIII века

8 июня, 2020, 10:58

В мае 2020 сотрудники Черкасского городского археологического музея Среднего Приднепровья присоединились к археологическим раскопкам в центре Черкасс, которые проводила экспедиция Института археологии НАН Украины

Об этом говорится на странице Черкасского археологического музея Среднего Приднепровья - ЧАМ.

Работы велись на земельном участке по адресу ул. Остафия Дашковича 7, в рамках комплексной памятника археологии Черкассы-Центр (могильники эпохи раннего железа и черняховской культуры, культурный слой позднесредневекового города).

Самым интересным археологическим объектом, обнаруженным в ходе раскопок, стал гончарный горн раннего модерна. Он предназначался для обжига керамических изделий (посуды и печных изразцов) и имел типичную двухкамерное конструкцию. Форма горна овальная в плане, размер 1,6 х 1,45 м. Верх обжиговой камеры обнаружен на глубине 0,55 м в виде контура пережженной к кирпичного цвета земли. После расчистки выяснилось, что сохранилась половина пода горна. Эта часть пода имела шесть округлых отверстий-продухов, которые соединяли топочную камеру с обжиговой. При разборке пода установлено, что у него были вмурованы цели (бракованные) и фрагментированные горшки и изразцы. Черинь горна опирался на земляной "козел", который пополам разделял топочную камеру. Дно последней находился на глубине 1,45 м от уровня современной поверхности. Притопкова яма находилась на юго-восток от горна - она разрушена фундаментом бывшего дома.

Комплекс находок представлен кружальной свитлоглинянимы сосудами (горшками и мисками), а также печными изразцами, лицевые пластины которых орнаментированные рельефным геометрическим и растительным орнаментами (ковровые композиции). Обнаруженные находки позволяют датировать гончарный горн 1-й пол. - сер. XVIII в. Это свидетельствует о том, что обнаруженный объект находился во дворе черкасского гончара. Участок, где он обнаружен, находится в пределах должность города сер. XVII - XVIII вв.

Находка подобного объекта является первым на территории города Черкассы. Это может свидетельствовать о существовании в Черкассах XVIII в. собственного гончарного центра. Разработка керамических изделий, обнаруженных при исследовании горна позволит выяснить их локальные особенности и признаки (в ассортименте, формах, орнаментации), а также отследить ареал их распространения за пределами Черкасс.

Гончарный горн в ходе исследований в несколько этапов был расчищен, зафиксирован графически и зафотографований. Впоследствии он был разобран для выяснения конструктивных особенностей и изъятия керамических изделий, которые были встроены в Черинь. Сейчас идет камеральная обработка и реставрация полученных археологических материалов. Надеемся, что скоро Черкасс и гости города смогут ознакомиться с ними в экспозиции Черкасского городского археологического музея Среднего Приднепровья.