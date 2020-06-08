В Бразилии прошли массовые протесты в поддержку и против президента Болсонару

8 июня, 2020, 11:59

В Бразилии в воскресенье, 7 июня, параллельно прошли массовые протесты против президента страны Жаира Болсонару и акции в его поддержку

Как сообщает DW , акция против Болсонару, которая прошла в столице Бразилии, стала первой демонстрацией за все время пандемии коронавируса. Сотни людей вышли на улицы с плакатами с надписями: "Против расизма и фашизма" и "Терроризм - это политика правительства по уничтожению".

Одновременно в Бразилиа также прошла немногочисленная акция сторонников президента. Они требовали снять действующие через COVID-19 ограничения.

Также тысячи бразильцев вышли на протест против главы государства в городе Сан-Паулу.

"Болсонару - против всего: ему не нужны черные, гомосексуалы, женщины. Он думает только о богатых", - цитирует издание слова одной из участниц протеста.

Поддержать Болсонару на другую акцию в Сан-Паулу пришло около 50 человек.

Ранее Жаир Болсонару поддержал решение правительства о частичном сокрытие официальных данных о масштабах эпидемии коронавируса в Бразилии. В результате Министерство здравоохранения перестало обновлять информацию об общем количестве зафиксированных случаев COVID-19 в стране.

Перед этим Болсонару заявил, что Бразилия намерена последовать примеру США и покинуть Всемирную организацию здравоохранения. По его словам, ВОЗ должна перестать быть "партизанской политической организацией".

По его данным Worldometer, в Бразилии, находится на втором после США месте по количеству больных, выявлено почти 692 тыс. Случаев заражения коронавирусов. Из них 37 312 - смертельные.