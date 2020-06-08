 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУмерла Богдана Костюк, первый координатор киевского бюро "Радио Свобода"

Умерла Богдана Костюк, первый координатор киевского бюро "Радио Свобода"

В воскресенье, 7 июня, в Киеве умерла на 56-м году жизни журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк

Как сообщают коллеги журналистки из "Радио Свобода", она умерла после нескольких месяцев тяжелой болезни.

"С нами больше нет Богданы Костюк. В это нельзя поверить. С Радио Свобода Богдана почти 25 лет: первый координатор киевского бюро после официальной регистрации, автор репортажей из Верховной Рады, международных саммитов, всех Майданов, последние годы подробно писала о волонтерах и войну . Человечность, доброе сердце, любовь к Украине - это главные черты Богданы. Светлая память ", - написала директор Украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч.

Богдана Костюк работала на "Радио Свобода" с 1995 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июня, 2020 понедельник

7 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

8 июня, 2020 понедельник

7 июня, 2020 воскресенье

6 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать