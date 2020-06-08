Умерла Богдана Костюк, первый координатор киевского бюро "Радио Свобода"

8 июня, 2020, 13:12

В воскресенье, 7 июня, в Киеве умерла на 56-м году жизни журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк

Как сообщают коллеги журналистки из "Радио Свобода", она умерла после нескольких месяцев тяжелой болезни.

"С нами больше нет Богданы Костюк. В это нельзя поверить. С Радио Свобода Богдана почти 25 лет: первый координатор киевского бюро после официальной регистрации, автор репортажей из Верховной Рады, международных саммитов, всех Майданов, последние годы подробно писала о волонтерах и войну . Человечность, доброе сердце, любовь к Украине - это главные черты Богданы. Светлая память ", - написала директор Украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч.

Богдана Костюк работала на "Радио Свобода" с 1995 года.