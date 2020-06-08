 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТермометры, антисептики, маски Ляшко объявил о смягчении карантина относительно рынков и назвал правила работы

Термометры, антисептики, маски Ляшко объявил о смягчении карантина относительно рынков и назвал правила работы

В Украине смягчают противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина

Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом чиновник назвал правила работы рынков и подчеркнул необходимость соблюдать их.

"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке - информируйте Госпродпотребслужбу", - написал Ляшко.

Главный санитарный врач Украины назвал следующие правила:

  • допуск работников на рынок после термоскрининга;
  • на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
  • 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
  • допуск на рынок только в защитной маске;
  • проведение дезинфекции поверхностей;
  • информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июня, 2020 понедельник

7 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

8 июня, 2020 понедельник

7 июня, 2020 воскресенье

6 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать