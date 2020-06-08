Термометры, антисептики, маски Ляшко объявил о смягчении карантина относительно рынков и назвал правила работы
8 июня, 2020, 19:38
В Украине смягчают противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина
Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
При этом чиновник назвал правила работы рынков и подчеркнул необходимость соблюдать их.
"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке - информируйте Госпродпотребслужбу", - написал Ляшко.
Главный санитарный врач Украины назвал следующие правила:
- допуск работников на рынок после термоскрининга;
- на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
- 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
- допуск на рынок только в защитной маске;
- проведение дезинфекции поверхностей;
- информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.
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