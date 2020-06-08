С начала дня оккупанты на Донбассе ранили одного бойца ООС

8 июня, 2020, 16:43

С начала суток 8 июня по состоянию на 12:00 в зоне проведения Операции объединенных сил вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

Военного ранили на Донецком направлении, где россияне обстреливали позиции Объединенных сил у Богдановки из стрелкового вооружения. Военнослужащему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в военное медучреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.

Бойцы ООС ответили на вражеский обстрел прицельным огнем.

Кроме того, на Луганском направлении сразу после полуночи из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг дважды обстрелял украинские позиции неподалеку Новолуганского, из ручных противотанковых гранатометов оккупанты били по защитникам Новолександровки, из стрелкового оружия - целились по защитникам Орехового.

Всего по состоянию на 12:00 было зафиксировано 5 вражеских обстрелов.

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