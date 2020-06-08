С начала дня оккупанты на Донбассе ранили одного бойца ООС
Об этом сообщает пресс служба Минобороны.
Военного ранили на Донецком направлении, где россияне обстреливали позиции Объединенных сил у Богдановки из стрелкового вооружения. Военнослужащему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в военное медучреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.
Бойцы ООС ответили на вражеский обстрел прицельным огнем.
Кроме того, на Луганском направлении сразу после полуночи из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг дважды обстрелял украинские позиции неподалеку Новолуганского, из ручных противотанковых гранатометов оккупанты били по защитникам Новолександровки, из стрелкового оружия - целились по защитникам Орехового.
Всего по состоянию на 12:00 было зафиксировано 5 вражеских обстрелов.
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