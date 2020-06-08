"Не можем себе позволить": Зеленский об отмене запрета на массовые развлекательные мероприятия
Об этом Зеленский заявил на совещании с участием представителей правительства и правоохранительных органов, передает пресс служба ОПУ.
"Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия ", - сказал Зеленский.
При этом президент отметил, что ослабления карантина "спасут экономику".
"Ослабления карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез и от него надо и дальше спасать жизни", - сказал Зеленский.
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