"Не можем себе позволить": Зеленский об отмене запрета на массовые развлекательные мероприятия

8 июня, 2020, 17:38

Об этом Зеленский заявил на совещании с участием представителей правительства и правоохранительных органов, передает пресс служба ОПУ.

"Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия ", - сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что ослабления карантина "спасут экономику".

"Ослабления карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез и от него надо и дальше спасать жизни", - сказал Зеленский.

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