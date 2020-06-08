"Дело Хизб ут-Тахрир": заключенные в РФ крымчане устроили протест в российском суде

8 июня, 2020, 21:36

В Апелляционном военном суде города Власиха Московской области при рассмотрении апелляции на арест фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" все обвиняемые бойкотировали процесс

Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, передает ОО "Крымская солидарность".

"Они отказались участвовать в судебном заседании, где игнорируются базовые права человека, а заседание сводится к формальности", - сказала Гемеджи.

По ее словам, обвиняемые надели маски и прекратили отвечать на вопросы суда, вместо этого продемонстрировав плакаты "Правда под запретом", "Гонения за мнение", "Корень зла - решение ВС РФ 2003".

"Заявляем протест против данной формы проведения судебных заседаний, в которых полностью дискриминируют и убивают элементарную надежду на какое-то правосудие", - сказал один из фигурантов дела Сервер Мустафаев.

Суд отклонил апелляцию адвокатов на решение о продлении ареста.

Ранее адвокаты Эмиль Курбединов и Айдер Азаматов заявляли отвод всему составу судебной коллегии Апелляционного военного суда Власихи по данному уголовному делу из-за нарушения прав подзащитных в виде содержания политзаключенных в условиях пыток и обращения, которое унижает их честь и достоинство.

В октябре 2017 российские оккупанты в Крыму арестовали жителей Бахчисарая Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялов, Сейрана Салиева, Сервера Зекиръяева и Эрнеста Аметова. ФСБ вменяет им участие в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

21 мая 2018 в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова, обвинения против них включили в бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир".

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