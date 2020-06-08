Протесты в США: горсовет Миннеаполиса решил распустить отдел полиции

8 июня, 2020, 16:09

В воскресенье, 7 июня, городской совет Миннеаполиса принял решение расформировать отдел полиции, сотрудник которого убил афроамериканца, спровоцировав массовые акции протеста по всей стране

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Президент горсовета Лиза Бендер заявила, что власти города вместе с общиной стремятся создать "новую модель общественной безопасности, которая действительно обеспечит безопасность обществу".

В то же время мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей выступил против роспуска полицейского отдела. Фрей заявил, что поддерживает "масштабную структурную реформу для просмотра этой структурно расистской системы", но не поддерживает "ликвидацию всего отдела полиции".

Читайте также: Беспорядки в США: Трамп назвал губернаторов "кучкой придурков" и обвинил их в слабости

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb