 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПротесты в США: горсовет Миннеаполиса решил распустить отдел полиции

Протесты в США: горсовет Миннеаполиса решил распустить отдел полиции

В воскресенье, 7 июня, городской совет Миннеаполиса принял решение расформировать отдел полиции, сотрудник которого убил афроамериканца, спровоцировав массовые акции протеста по всей стране

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Президент горсовета Лиза Бендер заявила, что власти города вместе с общиной стремятся создать "новую модель общественной безопасности, которая действительно обеспечит безопасность обществу".

В то же время мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей выступил против роспуска полицейского отдела. Фрей заявил, что поддерживает "масштабную структурную реформу для просмотра этой структурно расистской системы", но не поддерживает "ликвидацию всего отдела полиции".

Читайте также: Беспорядки в США: Трамп назвал губернаторов "кучкой придурков" и обвинил их в слабости

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июня, 2020 понедельник

7 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

8 июня, 2020 понедельник

7 июня, 2020 воскресенье

6 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать