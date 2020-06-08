Протесты в США: горсовет Миннеаполиса решил распустить отдел полиции
8 июня, 2020, 16:09
В воскресенье, 7 июня, городской совет Миннеаполиса принял решение расформировать отдел полиции, сотрудник которого убил афроамериканца, спровоцировав массовые акции протеста по всей стране
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Президент горсовета Лиза Бендер заявила, что власти города вместе с общиной стремятся создать "новую модель общественной безопасности, которая действительно обеспечит безопасность обществу".
В то же время мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей выступил против роспуска полицейского отдела. Фрей заявил, что поддерживает "масштабную структурную реформу для просмотра этой структурно расистской системы", но не поддерживает "ликвидацию всего отдела полиции".
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- Напомним, в Миннеаполисе из-за убийства Джорджа Флойда вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки .
- Протесты распространились на всю территорию США. На фоне протестов активизировались мародеры, которые совершают поджоги и грабят магазины .
- Президент США Дональд Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций.
- Также Трамп пригрозил задействовать закон о восстании от 1807 года, который позволяет президенту вывести на улицы регулярные войска для подавления беспорядков.
- Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не поддерживает намерение Трампа использовать военных для подавления протестов и беспорядков.
- Генпрокурор США заявил о доказательствах вмешательства в протесты радикальных групп.
- Трамп приказал вывести Нацгвардию США из Вашингтона.
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