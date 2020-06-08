 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПод Киевом из-за кражи омывателя для стекла на АЗС погиб человек

Под Киевом из-за кражи омывателя для стекла на АЗС погиб человек

Около двух часов ночи, в столице на автодороге Киев-Чернигов у завода Coca-Cola произошло ДТП с участием легковушки

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Водитель автомобиля украл на АЗС омыватель для стекла и начал убегать.

На дороге не справился с управлением. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля.

На месте происшествия работала патрульная полиция.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июня, 2020 понедельник

7 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

8 июня, 2020 понедельник

7 июня, 2020 воскресенье

6 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать