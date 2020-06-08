Под Киевом из-за кражи омывателя для стекла на АЗС погиб человек
8 июня, 2020, 09:38
Около двух часов ночи, в столице на автодороге Киев-Чернигов у завода Coca-Cola произошло ДТП с участием легковушки
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Водитель автомобиля украл на АЗС омыватель для стекла и начал убегать.
На дороге не справился с управлением. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля.
На месте происшествия работала патрульная полиция.
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