Новая Зеландия объявила о преодолении коронавируса

8 июня, 2020, 15:31

Власти Новой Зеландии объявила об отсутствии в стране инфицированных коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

7 июня последнего пациента, который лечился от COVID-19, объявили выздоровевшим. При этом в течение двух недель в Новой Зеландии не выявили ни одного нового случая заражения.

С понедельника 8 июня Новая Зеландия отменяет все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, за исключением открытия границ.

"Мы уверены, что сейчас мы устранили передачу вируса в Новой Зеландии, но ликвидация передачи - это не момент во времени, а постоянные усилия", - сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Карантин в Новой Зеландии ввели 25 марта, а в конце апреля начали ослаблять ограничения.

Всего в Новой Зеландии обнаружили 1504 инфицированных коронавирусом, из них 22 умерли, остальные выздоровели.

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