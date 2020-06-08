Китай пытается замедлить создание вакцины от коронавируса, - сенатор США

8 июня, 2020, 08:21

В США сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, якобы имеет доказательства того, что Китай пытается "замедлить или саботировать" разработку вакцины против Covid-19 на Западе

Об этом сообщает BBC .

На вопрос журналиста, откуда такие данные, Скотт ответил, что есть вещи, которые он может обсуждать. По словам сенатора, если Великобритания или США первыми разработают вакцину, то они поделятся ею со всем миром. При этом он уверен, что Китай, если ему удастся создать лекарство от коронавируса, не станет делиться ими с другими странами.

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Скотт добавил, что Китай так поступает, поскольку "хочет доминировать над остальным миром". По его словам, доказательства таких действий Китая были получены разведкой, но никаких подробностей сообщать не стал.

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"Мы должны сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается устроить саботаж или замедлить (разработку лекарств на Западе)".

Рик Скотт входит в состав комитетов американского Сената по вооруженным силам и национальной безопасности США.