Коронавирус в Украине: за сутки - 463 новых больных, 9 умерших

8 июня, 2020, 09:09

За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине диагностировали коронавирус в 463 человек (на 22 меньше, чем днем ранее) и 9 летальных случаев

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

С начала эпидемии в Украине Коронавирусная заболевания COVID-19 обнаружили уже в 27 462 человек, из них 797 умерли.

Больше всего новых случаев 7 июня зафиксировали в Киеве - 72, на втором месте по заболеваемости Закарпатская область с 64 зараженными, на третьем - Черновицкая область (еще 59 больных).