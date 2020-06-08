Коронавирус в Украине: за сутки - 463 новых больных, 9 умерших
8 июня, 2020, 09:09
За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине диагностировали коронавирус в 463 человек (на 22 меньше, чем днем ранее) и 9 летальных случаев
Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
С начала эпидемии в Украине Коронавирусная заболевания COVID-19 обнаружили уже в 27 462 человек, из них 797 умерли.
Больше всего новых случаев 7 июня зафиксировали в Киеве - 72, на втором месте по заболеваемости Закарпатская область с 64 зараженными, на третьем - Черновицкая область (еще 59 больных).
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