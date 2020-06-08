 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 463 новых больных, 9 умерших

Коронавирус в Украине: за сутки - 463 новых больных, 9 умерших

За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине диагностировали коронавирус в 463 человек (на 22 меньше, чем днем ранее) и 9 летальных случаев

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

С начала эпидемии в Украине Коронавирусная заболевания COVID-19 обнаружили уже в 27 462 человек, из них 797 умерли.

Больше всего новых случаев 7 июня зафиксировали в Киеве - 72, на втором месте по заболеваемости Закарпатская область с 64 зараженными, на третьем - Черновицкая область (еще 59 больных).

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июня, 2020 понедельник

7 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

8 июня, 2020 понедельник

7 июня, 2020 воскресенье

6 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать