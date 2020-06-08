Коронавирус в Украине: в Одесской области в двух селах установят карантинные блокпосты

8 июня, 2020, 21:56

В селах Криничная и Дмитровка Болградского района Одесской области устанавливают карантинные контрольно-пропускные пункты

Об этом сообщает в Facebook Болградская райгосадминистрация.

"Сельским главам населенных пунктов Дмитровка и Криничная поручено с 9 июня определить места дислокации двух контрольно-пропускных пунктов (карантинных постов), ввести особый режим въезда и выезда в села и организовать их работу, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и т. д.", - говорится в сообщении.

Ранее, 5 июня, в связи с увеличением количества больных коронавирусом в Болградском районе комиссия Одесской ОГА провела проверку медучреждений района и ознакомилась с эпидемиологической ситуацией Дмитровки и Криничного.

По состоянию на 8 июня 2020 в Болградском районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19, в связи с чем в районе запретили деятельность учреждений культуры, межобластные пассажирские перевозки по территории района, работу учреждений общего среднего образования, подготовку пунктов проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Через указанные населенные пункты также запрещено осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутреннем областном сообщении, проведение религиозных мероприятий и деятельность пищевых заведений.

Главному врачу КНП "Белгородской районный центр первичной медико-санитарной помощи" поручили ввести учет лиц, въезжающих на территорию Дмитровки и Криничного, и обеспечить их самоизоляцию, а также обеспечить температурный скрининг водителей, пассажиров и граждан, пересекающих блокпосты.

Также главврачу поручили обеспечить круглосуточное дежурство медиков на блокпостах.

После улучшения эпидемиологической ситуации в указанных населенных пунктах карантинные мероприятия планируют ослабить.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объявил о смягчении карантина относительно рынков и назвал правила работы.

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