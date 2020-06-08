Какой будет погода 9 июня и в течение недели. Прогноз от Натальи Диденко

8 июня, 2020, 22:55

В течение недели в Украине ожидается сухая жаркая погода с кратковременными грозовыми дождями на западе

Об этом сообщила в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.

"И в понедельник, и во вторник, и в среду и так далее в Украине будет сухо и жарко, температура воздуха будет колебаться в пределах +27...+32°C, а местами даже и +32...+35°C. На западе будет свежее: +23...+ 28°C и будут проходить кратковременные грозовые дожди. Эти дожди могут переходить в сильные ливни", - сказала госпожа Диденко.

9 июня во западной части страны ожидаются осадки, вероятны град и порывы ветра. Температура будет колебаться в пределах +23...+28°C.

"Завтра на западе атмосферный фронт обусловит дожди с грозами. При грозах возможны шквалы и град. На остальной территории +27...+33°C, +27...+34°C и сухо", - рассказала госпожа Диденко.

На севере Украины 9 июня в будет сухо и жарко, но вечером на Житомирщине и на Киевщине есть вероятность локального дождя. Однако преобладать будет сухая жаркая погода.

В восточных областях 9 июня ожидается +28 ...+33°C, без осадков, ясно.

В центральной части страны будет +27...+33°C, без осадков.

В южной части температура составит +28...+33°C, будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве 9 июня воздух прогреется до +30...+32°C, без осадков, вечером есть вероятность кратковременного дождя.

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