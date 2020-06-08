Эксгоссекретарь Рыбачук: Ермак работает в формате "решали", а Офис президента вообще не регулируется законодательством

8 июня, 2020, 19:04

Зеленский и Ермак в День памяти жертв политических репрессий Быковня. 17 мая 2020 года фото: president.gov.ua

Эксгоссекретарь Украины (2005-2006) Олег Рыбачук заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак перебирает на себя все больше полномочий, в частности, во внешней политике, в стране, где установлена не президентская, а парламентско-президентская республика

Об этом эксглава Секретариата президента, основатель движения "Честно" Олег Рыбачук заявил в еженедельной программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Эспрессо.TV .

"Глава Офиса президента фактически ведет себя как вице-президент. Вот для вице-президента в президентской республике то, что было в Берлине (официальный визит украинской делегации во главе с Ермаком - ред.), оно подходит. Но разница принципиальная, потому что вице-президентов выбирают. То есть, они идут на выборы в команде с кандидатом в президенты. У вице-президентов есть своя история, они публичны. И когда избиратели принимают решение, то они действительно выбирают их в паре, помня, что если, не дай Бог, что случится с президентом, вице-президент будет занимать пост президента определенный период ", - пояснил политик.

Таким образом, ответственность лежит на том, кто приглашен на эту должность на тех, кто за него голосует, отметил Рыбачук.

"Но никто не голосовал у нас за руководителей Секретариата", - подчеркнул Рыбачук.

Рыбачук высказал мнение, что если сравнивать текущую политическую ситуацию в Украине и США, Ермак по своей роли похож на "решалу". Примером такого человека в США Рыбачук назвал доверенное лицо президента Дональда Трампа адвоката Руди Джулиани.

"Господин Ермак работает в формате "решалы". Как Джулиани в Трампа. Не зря же они сошлись. Джулиани посылает своих "решал", а Ермак выполняет функцию "решалы", когда дипломаты не задействованы. И это очень опасно для Украины", - сказал политик.

Кроме того, значительно большей проблемой Рыбачук считает отсутствие законодательного регулирования деятельности канцелярии главы украинского государства, которая в прошлом называлась Администрацией президента, Секретариатом президента, а сейчас - Офисом президента.

"Нигде нет положения о полномочиях Офиса президента. Оно есть, но написано самим офисом. И оно может меняться", - пояснил Рыбачук

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