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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты применили запрещенное оружие, ранен украинский военный

День в зоне ООС: оккупанты применили запрещенное оружие, ранен украинский военный

В понедельник, 8 июня, по состоянию на 17:00 российские военные на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции, применив в том числе запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики били по позициям Объединенных сил у Богдановка из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Водяного оккупанты обстреливали из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По украинских военнослужащих вблизи Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне дважды стреляли из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По окрестностям Новолуганское российские террористы дважды стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по защитникам Новоалександровки - из ручных противотанковых гранатометов.

С начала дня 8 июня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Украинские военные в ответ на обстрелы открыли прицельный огонь по опорным пунктам россиян, после чего оккупанты прекратили свою активность.

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