День в зоне ООС: оккупанты применили запрещенное оружие, ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики били по позициям Объединенных сил у Богдановка из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Защитников Водяного оккупанты обстреливали из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По украинских военнослужащих вблизи Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне дважды стреляли из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
По окрестностям Новолуганское российские террористы дважды стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по защитникам Новоалександровки - из ручных противотанковых гранатометов.
С начала дня 8 июня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Украинские военные в ответ на обстрелы открыли прицельный огонь по опорным пунктам россиян, после чего оккупанты прекратили свою активность.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb