8 июня, 2020, 17:14

Украинские дипломаты вместе со своими зарубежными коллегами должны иметь утвержденный на международном уровне широкий спектр ограничительных мер в отношении действий Кремля. Их следует каждый раз применять в ответ на нарушение режима "Тишина", установленного в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях

С таким заявлением министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко выступил в еженедельной программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"В отношении давления со стороны Российской Федерации. Оно будет до тех пор, пока у нас не будет отработана нормальная, четкая, понятная - и нам внутри государства, и общественности, и нашим западным партнерам - стратегия наказания России за ее агрессию. Пока об этом мы даже не можем вслух говорить, потому что, вы же видите, мы не называем Россию врагом, мы не говорим, что у нас война, мы не говорим о необходимости по меньшей мере возмещения причиненных убытков и так далее. То есть до тех пор, пока мы будем сидеть в окопах и только отстреливаться - я говорю фигурально - до тех пор нас будут давить", - пояснил он.

По словам дипломата, на переговорах с иностранными государствами всегда следует иметь "хорошо продуманную стратегическую инициативу, которая согласована с твоими партнерами". Особенно когда это касается России и тем более во время войны с ней, добавил он.

"Тогда у контрагента совсем другая ситуация, тогда не ты отвечаешь, а он отвечает. И любой твой ответ, это твой выигрыш, потому что если твоя стратегия продуманная и целенаправленная, ты будешь иметь преимущество", - отметил Огрызко.

"У меня вопрос: какую стратегию мы представили по Донбассу, по Крыму? До тех пор, пока мы не будем придерживаться четкого плана, а не просто говорить, что Россия не выполняет своих обязательств, у нас ничего не получится. Ну, посмотрите. Проще простого. Это уже в Германии говорят некоторые политические силы. Я об этом говорю несколько лет подряд - должно быть меню санкций. Что это значит? Это значит, что каждая из сторон, подчеркиваю - каждая из сторон, за невыполнение взятых на себя даже моральных или политических обязательств, должна быть наказана. Условно говоря, устанавливается 155-ый день или раз перемирие на Донбассе ("новогоднее", "хлебное", которое угодно). В случае, если одна из сторон, а СММ ОБСЕ имеет возможность это проверить реально, если конечно захочет, нарушает это обязательство, автоматически накладывается санкция. И эта санкция должна быть прописана. Нарушено перемирие - Россия на очередные $155 млн получает "подарок". Сделала то Украина - соответствующий шаг по Украине. Поскольку мы являемся не той стороной, которая будет воевать против себя, все то, что будет происходить, будет происходить по Российской Федерации. Но мы даже к такому не можем прийти", - сказал эксминистр.

Огрызко напомнил, что именно под его руководством МИД оказывал на Москву настолько действенное давление в вопросе Крыма, тогда Кремлем было принципиально решено отказаться от использования Севастополя как основной базы Черноморского флота РФ и перевести ее в Новороссийск, где срочно начались соответствующие работы.

"Российская Федерация понимает только один язык, это язык силы, язык кулака", - считает бывший министр.

К тому же, как он отметил, это "кулак" должнен быть "продемонстрирован".

"И притом рядом с российской мордой", - подытожил Огрызко.

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